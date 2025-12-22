Ucrania.- Rusia anuncia la toma de otra localidad en Járkov en el marco de su invasión de Ucrania

MADRID, 22 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Járkov, situada en el noreste del país, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. "Unidades del grupo militar Norte se han hecho con el control activo de la localidad de Vilcha, en la provincia de Járkov", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en su cuenta en Telegram, sin más detalles y sin pronunciarse sobre posibles bajas en el marco de los combates en la zona. Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.