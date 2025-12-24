Ucrania.- Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia en el marco de su invasión de Ucrania

MADRID, 24 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la toma de otra localidad en la región de Zaporiyia, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, en el marco de los avances territoriales obtenidos por las tropas rusas en el país europeo durante los últimos meses.

"Las Fuerzas Armadas de Rusia han extendido su control a la localidad de Zarechnoie, en Zaporiyia", ha indicado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado en el que ha matizado que la "liberación" de la zona ha corrido a cargo de "las unidades del grupo militar Este".

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.