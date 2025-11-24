Ucrania.- Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia en el marco de sus avances territoriales en Ucrania

MADRID, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la toma de otra localidad en la provincia de Zaporiyia, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, en el marco de los avances territoriales obtenidos por las tropas rusas en el país europeo durante los últimos meses.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "unidades del grupo militar Este han liberado la localidad de Zatishie, en la provincia de Zaporiyia, como resultado de operaciones ofensivas activas", sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

Por otra parte, las autoridades rusas han asegurado haber derribado 93 drones lanzados por las fuerzas ucranianas durante las últimas horas, incluidos 45 sobre el territorio de la región de Bélgorod y 20 sobre el mar Negro.

A ellos se suman nueve aparatos destruidos en Krasnodar, ocho en aguas del mar de Azov, siete en Nizhni Nóvgorod y cuatro en Vorónezh, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales. El Ejército de Ucrania no ha dado detalles sobre cuáles serían los objetivos de estos ataques.