Ucrania.- Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia y nuevos avances en el este de la ciudad de Kupiansk

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Zaporiyia, así como nuevos avances en la parte oriental de la ciudad de Kupiansk, en la provincia de Járkov, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.

El Ministerio de Defensa ruso ha subrayado en un mensaje en su cuenta en Telegram que las tropas rusas han "liberado" la localidad de Novouspenovskoye, en Zaporiyia, antes de asegurar que "destruyeron a las fuerzas enemigas rodeadas" en la parte este de Kupiansk.

"La parte oriental de la ciudad ha sido completamente liberada", ha asegurado, sin que las autoridades o el Ejército de Ucrania se hayan pronunciado por ahora sobre estas informaciones. Kupiansk es uno de los principales objetivos de la ofensiva rusa en Járkov.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.