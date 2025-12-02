Ucrania.- Rusia anuncia la toma de otras cuatro localidades en tres provincias de Ucrania

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este martes la toma de cuatro localidades en las provincias ucranianas de Járkov, Donetsk y Zaporiyia, en el marco de sus avances de los últimos meses en su invasión del país, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha especificado en su cuenta en Telegram que las tropas de Rusia se han hecho durante las últimas horas con el control de Volchansk, en Járkov, y Krasnoarmeisk, en Donetsk. Además, han capturado Zeleni Hai y Dobropilia, en Zaporiyia, sin que Kiev haya respondido por ahora a estas afirmaciones desde Moscú.

Apenas unas horas antes, Putin había celebrado la toma de la estratégica ciudad de Pokrovsk, en Donetsk, y de Volchansk en Járkov, al tiempo que destacó que las Fuerzas Armadas rusas tienen la iniciativa "en todo el frente" de Ucrania.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.