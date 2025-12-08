Ucrania.- Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en Donetsk y Zaporiyia, en Ucrania

MADRID, 8 de diciembre de 2025 (Europa Press). Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la toma de otras dos localidades en Ucrania, en el marco de los avances obtenidos por sus fuerzas durante los últimos meses al hilo de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. El Ministerio de Defensa ruso ha especificado en su cuenta en Telegram que las tropas rusas han "liberado" durante el último día las localidades de Chervone y Novodanilovka, situadas en Donetsk y Zaporiyia, respectivamente, sin que el Gobierno ni el Ejército de Ucrania se hayan pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones. Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.