Ucrania.- Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en el este de Ucrania

MADRID, 27 dic. 2025 (Europa Press) - Las autoridades rusas han anunciado este sábado la toma de otras dos localidades en el este de Ucrania, en el marco de los avances en la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, y en medio de las negociaciones para un alto el fuego. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Gerasimov, ha informado a Putin de que sus tropas han "liberado" la localidad de Dimitrov, en Donetsk, y de Huliaipole, en Zaporiyia, según recoge el Kremlin. En este sentido, Gerasimov ha destacado que el Ejército ruso "avanza en todas direcciones", mientras que el Mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania "intenta, sin éxito, detener" su avance. Por su parte, Putin, durante una visita a uno de los puestos de mando de las tropas, ha dado su visto bueno a los últimos avances: "Veo que todas las tareas que tenemos por delante se están llevando a cabo de acuerdo con el plan especial de operaciones militares aprobado y desarrollado por el Estado Mayor". "La creación de una zona de seguridad en las zonas fronterizas de las regiones de Sumi, Jarkov y Dnipropetrovsk avanza a buen ritmo. En el Donbás y Zaporiyia, la ofensiva continúa a lo largo de toda la línea de contacto. Las tropas rusas están amentando la presión sobre las ucranianas", ha declarado. Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.