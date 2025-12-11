Ucrania.- Rusia anuncia la toma de una nueva localidad en la provincia de Járkov, Ucrania

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves la toma de una nueva localidad en el marco de su ofensiva en la provincia ucraniana de Járkov (este), al hilo de los avances de los últimos meses de invasión, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo militar Norte han completado la liberación de la localidad de Liman, en Járkov, a través de operaciones activas", ha manifestado el Ministerio de Defensa ruso a través de su cuenta en Telegram, sin que las autoridades o las Fuerzas Armadas ucranianas se hayan pronunciado sobre estas informaciones.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.