Ucrania.- Rusia anuncia nuevos avances en la invasión de Ucrania con la toma de dos localidades en Zaporiyia y Járkov

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este martes nuevos avances en su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con la toma de otras dos localidades en las provincias de Zaporiyia y Járkov.

El Ministerio de Defensa ruso ha destacado en su cuenta en Telegram que sus tropas se han hecho con el control de Lukianivske, en Zaporiyia, y de Boguslavka, en Járkov, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones desde Moscú.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.