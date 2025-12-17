Ucrania.- Rusia anuncia nuevos avances en su invasión de Ucrania con la toma de una localidad en Dnipropetrovsk

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, en medio de los avances territoriales obtenidos durante los últimos meses de invasión, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo militar Este siguen avanzando en las profundidades de las defensas enemigas y han liberado la localidad de Gerasimovka, en Dnipropetrovsk", ha apuntado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram, sin que las autoridades de Kiev se hayan pronunciado sobre estas informaciones.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.