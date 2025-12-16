Ucrania.- Rusia anuncia nuevos avances en Ucrania con la toma de una localidad en la provincia de Járkov

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este martes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Járkov, situada en el noreste del país, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "unidades del grupo militar Oste han liberado la localidad de Novoplatonovka, en Járkov, como resultado de operaciones activas", sin que las autoridades de Kiev se hayan pronunciado sobre estas informaciones.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.