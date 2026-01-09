Ucrania: Rusia atacó Ucrania con misiles hipersónicos

Ucrania y sus aliados occidentales, en su afán por poner fin a la guerra a medida que se acerca a su cuarto aniversario, acordaron esta semana que Europa desplegaría tropas tras cualquier alto el fuego.

Sin embargo, Moscú, que afirma haber lanzado su invasión de febrero de 2022 en parte para evitar la expansión del tratado de defensa de la OTAN, ha rechazado reiteradamente la idea de que haya fuerzas occidentales estacionadas en Ucrania.

Dichas tropas serían "consideradas objetivos militares legítimos", advirtió el jueves la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, calificando a Ucrania y a sus aliados estadounidenses y europeos de "eje de guerra".

Mientras los diplomáticos se disputan un avance en lo que ha sido el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Rusia ha seguido adelante con su ataque, bombardeando Ucrania a diario.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber utilizado el misil hipersónico Oreshnik contra "objetivos estratégicos" durante la noche, afirmando que los ataques fueron en respuesta a un ataque con drones en diciembre contra un residente del líder ruso Vladimir Putin.

Ucrania ha negado estar detrás de dicho ataque. Moscú no proporcionó más detalles sobre el ataque, pero las autoridades ucranianas afirmaron que una "instalación de infraestructura" fue alcanzada cerca de la ciudad occidental de Leópolis por un misil balístico que viajaba a velocidad hipersónica.

En Kiev, ataques con drones en toda la ciudad causaron la muerte de cuatro personas y heridas al menos a otras 24, incluidos rescatistas, informó la policía.

Algunos barrios quedaron a oscuras durante lo que el alcalde Vitali Klitschko describió como un "ataque masivo con misiles enemigos".

Al otro lado de la frontera, en Belgorod, el gobernador declaró que más de medio millón de personas se quedaron sin electricidad ni calefacción tras un ataque ucraniano contra los servicios públicos de la región. Casi 200.000 personas también quedaron sin suministro de agua, añadió Vyacheslav Gladkov.

El ejército ucraniano puso a todo el país en alerta antimisiles la madrugada del viernes tras confirmar el despegue de bombarderos rusos. En la ciudad occidental de Leópolis, la Fuerza Aérea Ucraniana informó de que un misil balístico, que viajaba a unos 13.000 kilómetros por hora, impactó "instalaciones de infraestructura" justo antes de la medianoche.

La administración militar regional declaró posteriormente que los niveles de radiación se encontraban dentro del rango normal. Rusia ya utilizó un misil Oreshnik con una ojiva convencional para atacar la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania, a finales de 2024.

El último ataque aéreo ruso se produjo después de que la embajada de Estados Unidos en Kiev advirtiera el jueves de que un "ataque aéreo potencialmente significativo" podría producirse en cualquier momento de los próximos días.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se hizo eco de la inusual advertencia en su discurso vespertino. Ucrania seguía luchando por restablecer el suministro de calefacción y agua a cientos de miles de hogares tras los ataques contra las centrales eléctricas de las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporizhia.

"Se trata de una auténtica emergencia nacional", declaró Borys Filatov, alcalde de Dnipropetrovsk, la capital de Dnipropetrovsk, mientras las familias se quedaban sin electricidad en pleno invierno.

Si bien Zelensky afirmó que el acuerdo entre Kiev y Washington sobre las garantías de seguridad estadounidenses estaba "prácticamente listo para su finalización", el canciller alemán, Friedrich Merz, reconoció que un acuerdo de alto el fuego aún estaba "bastante lejos", dada la postura rusa.

Moscú se mostró reticente después de que líderes europeos y enviados estadounidenses anunciaran esta semana que las garantías posbélicas para Ucrania incluirían un mecanismo de vigilancia liderado por Estados Unidos y una fuerza multinacional.

En su primera respuesta tras la cumbre en París, Rusia calificó el plan de "peligroso" y "destructivo".

Cuestiones territoriales clave también parecen no estar resueltas. Rusia, que ocupa alrededor del 20% de Ucrania, ha insistido en el control total de la región del Donbás como parte de cualquier acuerdo, una condición que Kiev rechaza.

El ejército ruso afirmó el jueves haber capturado otra aldea en la región de Dnipropetrovsk mientras continúa su avance.

(ANSA).