Ucrania: Rusia atrapa al atacante del general de inteligencia, "a sueldo de Kiev"

Un ciudadano ruso de unos 60 años, llamado Lyubomir Korba, fue arrestado tras huir a los Emiratos Árabes Unidos y entregado a Rusia, informaron medios rusos, citando al Servicio Federal de Seguridad (FSB).

Imágenes de televisión mostraron a agentes del FSB enmascarados escoltando a un hombre con los ojos vendados desde un pequeño avión a Rusia en la oscuridad.

Un presunto cómplice fue arrestado en Moscú y otro escapó a Ucrania, añadieron los informes. Los investigadores afirmaron que agentes de inteligencia ucranianos encargaron a Korba, nacido en la región de Ternopil, en la Ucrania soviética, en 1960, el ataque a tiros del viernes, realizado con una pistola Makarov con silenciador en un complejo de apartamentos a once kilómetros al norte del Kremlin.

Ninguna de las partes se ha atribuido la responsabilidad del ataque contra Alekseyev, de 64 años, pero el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, lo calificó de "ataque terrorista" y afirmó sin pruebas que su intención era frustrar las conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos creen que el ataque fue orquestado por Ucrania, según una fuente con conocimiento directo del caso.

Vladimir Putin agradeció al presidente de los Emiratos Árabes Unidos su ayuda en la detención del sospechoso. Las agencias de inteligencia ucranianas han perseguido a decenas de oficiales militares rusos y funcionarios instalados por Rusia desde el comienzo de la guerra, acusándolos de participar en crímenes de guerra.

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, afirmó que Ucrania no tuvo nada que ver con la balacera contra Aleseyev y sugirió que fue resultado de "luchas internas" rusas.

Alekseyev, nacido en Ucrania, es subdirector de la agencia de inteligencia militar rusa, el GRU, una unidad del Ministerio de Defensa conocida por organizar operaciones encubiertas en el extranjero, incluyendo asesinatos, sabotajes y espionaje. Fue uno de los altos oficiales que proporcionó inteligencia a Putin para la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

Se lo ha descrito ampliamente como una figura importante en la supervisión de las empresas militares privadas del país y estuvo entre los altos funcionarios enviados a negociar con Yevgeny Prigozhin durante el breve motín del grupo Wagner en el verano de 2023.

Tras la revuelta de Prigozhin, se creía ampliamente que Alekseyev había caído en desgracia en Moscú y, según informes, fue detenido brevemente por sus vínculos con Wagner; sin embargo, finalmente conservó su cargo.

El teniente general se encuentra bajo sanciones de Washington por su presunta participación en intentos de interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020. El Reino Unido también le impuso sanciones por el mortal ataque con el agente nervioso Novichok en Salisbury en 2018.

Moscú ha publicado pocos detalles sobre el estado de Alekseyev desde su traslado al hospital, pero una fuente con conocimiento de su salud afirmó que se esperaba que el general se recuperara.

El tiroteo de Alekseyev se consideró el último fracaso de los servicios de seguridad rusos a la hora de proteger al personal militar de alto rango en Rusia. Si bien los detalles sobre quién llevó a cabo el ataque siguen sin estar claros, blogueros militares rusos han criticado las aparentes fallas de seguridad. (ANSA).