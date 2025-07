Ucrania: Rusia busca la paz, pero sigue atacando

Los ataques contra varias regiones se produjeron horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera a Moscú un nuevo plazo para poner fin a su devastadora invasión de Ucrania, que ya lleva cuatro años, o se enfrentaría a nuevas y severas sanciones.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó a Rusia de atacar deliberadamente una prisión en la región de Zaporiyia, que Rusia reclama como suya, matando a 16 personas e hiriendo a más de 40.

"Fue un ataque deliberado, intencional, no accidental. Los rusos no podían ignorar que estaban atacando a civiles en esas instalaciones", respondió Zelenski en redes sociales. El Kremlin negó esa afirmación. "El ejército ruso no ataca objetivos civiles", declaró el portavoz Dmitry Peskov.

El vocero añadió que Moscú había "tomado nota" de la nueva fecha límite de Trump y declaró a la prensa que seguía "comprometido con el proceso de paz para resolver el conflicto en torno a Ucrania y proteger nuestros intereses". - El Ministerio de Justicia de Ucrania declaró que las fuerzas rusas atacaron la prisión con cuatro bombas teleguiadas, mientras que la policía declaró que 16 reclusos murieron y 43 resultaron heridos.

Ladrillos y escombros estaban esparcidos por el suelo alrededor de los edificios con las ventanas reventadas, según imágenes publicadas por el ministerio.

El perímetro de la instalación estaba intacto y no había peligro de fuga de los reclusos, añadió. En imágenes publicadas por los servicios de emergencia de la región se veía a los rescatistas buscando supervivientes.

Una fuente ucraniana de alto rango afirmó que 274 personas cumplían condena en el centro de Bilenkivska, donde trabajaban 30 personas. La fuente añadió que no había prisioneros de guerra rusos retenidos en el centro.

El Defensor del Pueblo de Ucrania para los Derechos Humanos, Dmytro Lubinets, afirmó que el ataque de Zaporiyia era una prueba más de los "crímenes de guerra" rusos. "Las personas detenidas en centros de detención no pierden su derecho a la vida y la protección", escribió en redes sociales.

Además del ataque con las bombas teleguiadas, la fuerza aérea ucraniana informó que Rusia lanzó 37 drones y dos misiles durante la noche, y añadió que sus sistemas de defensa aérea derribaron 32 drones.

Zelenski indicó que, entre los ataques separados, las fuerzas rusas atacaron un hospital en la ciudad de Kamyanske, en la región de Dnipropetrovsk. "Tres personas murieron en el ataque, incluida una mujer embarazada. Se llamaba Diana. Tenía solo 23 años", declaró el presidente. Otros ataques en la región oriental de Járkov, fronteriza con Rusia, mataron a seis personas, informaron las autoridades regionales. En la región de Rostov, al sur de Rusia, un ataque con drones ucranianos mató a una persona, declaró el gobernador interino de la región. Kiev ha estado intentando repeler la ofensiva rusa de verano, que ha logrado nuevos avances en zonas prácticamente intactas desde el inicio de la invasión en 2022. El Ministerio de Defensa ruso reivindicó el martes nuevos avances en la extensa línea del frente, afirmando que sus fuerzas habían tomado el control de dos aldeas más: una en la región de Donetsk y otra en la de Zaporiyia. El ataque a la cárcel del martes coincidió con el tercer aniversario de otro contra un centro de detención en territorio ucraniano ocupado, del que Kiev atribuyó a Moscú y que, según informes, causó la muerte de decenas de soldados ucranianos capturados. Ucrania y Rusia se culparon mutuamente del ataque perpetrado la noche del 29 de julio de hace tres años contra el centro de detención en la región de Donetsk, ocupada por Rusia y que, según el Kremlin, forma parte de Rusia. Ucrania afirma que decenas de sus soldados, que depusieron las armas tras un largo asedio ruso a la ciudad portuaria de Mariupol, murieron en ese ataque contra el centro de detención de Olenivka. (ANSA).