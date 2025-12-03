LA NACION

Ucrania.- Rusia confirma ataques con drones ucranianos a depósitos de combustible en varias partes del país

Ucrania.- Rusia confirma ataques con drones ucranianos a depósitos de combustible en varias partes del país

MADRID, 3 dic. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades rusas han confirmado este miércoles ataques con drones ucranianos sobre sus instalaciones energéticas en regiones como Tambov o Vorónezh, además de en otras áreas cerca de la frontera como Briansk, Kursk o Rostov.

El gobernador de Tambov, Yevgeni Pervishov, ha confirmado en Telegram un ataque sobre un depósito de petróleo en la región, mientras que en Vorónezh los restos de cuatro drones interceptados cayeron en otras instalaciones provocando daños.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este miércoles del derribo de 102 drones ucranianos durante la pasada noche en lugares tales como Astrajan, Belgorod, Briansk, Kursk, Rostov, Saratov y la citada Vorónezh.

Por otro lado, los servicios de Inteligencia ucranianos han dado a conocer este miércoles un último ataque lanzado el lunes sobre las instalaciones del oleoducto Druzhba, el más largo del mundo y principal vía de transporte de petróleo ruso a Europa. Este tipo de acciones han provocado el malestar de países como Hungría.

