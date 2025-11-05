Ucrania. Rusia confirma nuevos daños en dos refinerías por ataques de drones ucranianos

MADRID, 5 nov. 2025 (Europa Press) -

El gobernador de Yaroslavl, Mijail Evraev, ha confirmado este miércoles "daños menores" a las refinerías de petróleo de dos distritos de esta región rusa (centro) ocasionados por drones ucranianos, que ya en la víspera provocaron el cierre de varias instalaciones en Baskortostán y Nizhni Nóvgorod.

"Un ataque con drones enemigos contra infraestructura energética de Yaroslavl causó daños menores a refinerías de petróleo en dos distritos de la región", ha señalado el gobernador en su cuenta de Telegram.

Evraev, que ha estado durante todo el miércoles alertando de la presencia de drones sobre la región, ha precisado que no se han registrado víctimas y que los daños ocasionados "ya han sido controlados".

En los últimos meses se han intensificado los ataques ucranianos con drones sobre este tipo de infraestructuras energéticas con fines militares con el fin de dañar la economía rusa y obligar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a negociar.

No obstante, Kiev ha insistido a sus socios que den vía libre a la entrega de proyectiles de mayor alcance para apuntar a objetivos en el interior de Rusia e incluso centro neurálgicos como Moscú o San Petersburgo.