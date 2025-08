Ucrania: Rusia considera "importantes" y "útiles" las conversaciones con el enviado especial de Trump

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - Las autoridades rusas han expresado este lunes que las conversaciones con el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo, Steve Witkoff, son siempre "importantes" y "útiles", al tiempo que no han descartado un encuentro entre este y el presidente ruso, Vladimir Putin, durante la visita a Rusia prevista para esta semana. "No descartamos la posibilidad de que este encuentro tenga lugar", ha aseverado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en una rueda de prensa. "Siempre nos agrada ver a Witkoff en Moscú y siempre estamos deseando mantener contactos con él. Consideramos que esto es importante, significativo y muy útil", ha aseverado. "El diálogo continúa, Estados Unidos sigue adelante con sus esfuerzos para mediar en un intento por lograr una solución al asunto ucraniano, y estos esfuerzos son muy importantes, incluso en el contexto actual", ha apuntado, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Interfax. En este sentido, ha asegurado que el trabajo "sigue adelante". "Mantenemos nuestro compromiso y apoyo con la idea de que la mejor solución para nosotros es, por supuesto, acabar con el problema de Ucrania mediante la vía diplomática y política", ha señalado Peskov. Previamente, el presidente estadounidense, Donald Trump, indicó que Witkoff podría aterrizar en Rusia este miércoles o jueves a pesar de que actualmente todo su trabajo "se centra en Gaza". Trump ha asegurado que la idea es presionar a Rusia para que "deje de matar a gente" en Ucrania. Es por ello que ha recordado su intención de imponer aranceles del 100% a Rusia a partir del 9 de agosto si el Kremlin no accede a una tregua.