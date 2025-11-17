Ucrania. Rusia critica las palabras "belicistas" desde Alemania tras alertar sobre un posible ataque de Moscú a la OTAN

MADRID, 17 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han criticado este lunes al ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, por sus declaraciones "belicistas", después de afirmar el sábado en una entrevista concedida al diario 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' que Moscú estaría preparándose para lanzar un ataque contra un país del flanco oriental de la OTAN antes de 2029.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha recalcado que "Rusia no aboga por ningún enfrentamiento con la OTAN, pero nos vemos forzados a adoptar medidas para garantizar nuestra seguridad" y ha lamentado que "esta retórica belicista se escuche cada vez más en Europa", según ha informado el diario ruso 'Kommersant'.

"Este tipo de declaraciones no mejoran en absoluto la situación", ha recalcado, una línea que ha defendido también la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, quien ha aseverado que las declaraciones de Pistorius "no dejan dudas sobre quién actúa como agresor", tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

Pistorius sostuvo en su entrevista que un ataque de Rusia a un país de la OTAN de cara a 2029 no sería impensable, antes de argumentar que, tras la restauración de sus Fuerzas Armadas, Rusia "estaría en condiciones" de lanzar un ataque de este tipo contra un Estado miembro del flanco oriental.

"Siempre hemos dicho que esto podría ocurrir a partir de 2029. Sin embargo, ahora hay otros que dicen que esto podría ser posible ya a partir de 2028, y algunos historiadores militares incluso creen que el verano pasado ya fue el último en paz", dijo. Asimismo, resaltó que la OTAN podría defenderse, ya que "tiene un considerable potencial disuasorio". "Convencional, pero, por supuesto, también nuclear", zanjó.