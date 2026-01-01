Ucrania: Rusia denuncia ataque de Kiev en Jersón, 24 muertos

Las acusaciones llegan en un momento crucial tras semanas de diplomacia para negociar el fin de la guerra que dura casi cuatro años, y mientras el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, afirmaba que su país estaba a un 10% de un acuerdo de paz

Según Vladimir Saldo, gobernador de la región de Jersón designado por Rusia, "el enemigo" disparó tres drones que "atacaron una cafetería y un hotel en la costa del Mar Negro en Jorli" donde "civiles celebraban el Año Nuevo". Kiev no ha hecho comentarios sobre las acusaciones

El Comité de Investigación ruso declaró haber abierto una investigación sobre el ataque, que causó la muerte de más de 20 personas y heridas a muchas más

En imágenes publicadas por Saldo en Telegram se puede ver un edificio incendiado, montones de escombros humeantes y cuerpos carbonizados

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, acusó a Ucrania de llevar a cabo un ataque terrorista contra la población civil

Por su parte, Zelensky afirmó que Rusia estaba llevando la guerra "al Año Nuevo" con más de 200 drones disparados durante la noche, principalmente contra instalaciones energéticas

"Un número significativo de consumidores" se quedó sin electricidad, según el operador eléctrico ucraniano, Ukrenergo

La infraestructura ferroviaria y portuaria también resultó dañada en el último bombardeo

Ucrania se vio sometida a una intensa presión en 2025, tanto por los bombardeos rusos como en el campo de batalla, donde ha cedido terreno de forma constante al ejército ruso

El presidente estadounidense, Donald Trump, quien se queja con frecuencia de no ser reconocido como pacificador, ha entablado conversaciones con ambas partes para intentar poner fin a los combates

Kiev afirma que Rusia no está interesada en la paz y que intenta sabotear deliberadamente los esfuerzos diplomáticos destinados a poner fin a la guerra para apoderarse de más territorio ucraniano

A principios de esta semana, Moscú acusó a Ucrania de intentar un ataque con drones contra una de las residencias del presidente ruso, Vladimir Putin, lo que provocó una enérgica refutación de Kiev, que afirmó que no existían pruebas "plausibles" de dicho ataque

Los aliados de Ucrania también han expresado su escepticismo ante la afirmación de Rusia, pero Moscú afirmó el jueves que entregaría a Estados Unidos los "datos descifrados" del dron que supuestamente tenía como objetivo la apartada residencia

"Estos materiales se transferirán a la parte estadounidense a través de los canales establecidos", declaró el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado

Zelensky anunció el martes que se reunirá con los líderes de los aliados de Kiev de la llamada coalición de los dispuestos la próxima semana en Francia. La cumbre estará precedida por una reunión de asesores de seguridad de los países aliados el sábado en Ucrania. (ANSA)