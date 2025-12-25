Ucrania.- Rusia denuncia la muerte de tres personas en un ataque de Ucrania contra un "convoy humanitario" en Daguestán

MADRID, 25 dic. 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Rusia han denunciado este jueves la muerte de tres personas en un ataque lanzado por Ucrania contra "un convoy humanitario" en la región de Daguestán, en el marco de la guerra desatada por la orden de invasión firmada en febrero de 2022 por el presidente ruso, Vladimir Putin. El gobernador de la región rusa de Daguestán, Sergei Melikov, ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que el citado convoy había salido de esta zona del país y ha especificado que entre los muertos está el 'número dos' del distrito de Shamilski, sin que Kiev se haya pronunciado al respecto. "Las circunstancias del incidente están siendo investigadas", ha dicho Melikov, quien ha insistido en que el convoy, alcanzado por drones, "transportaba ayuda humanitaria". "Uno de los camiones se vio forzado a detenerse para unas reparaciones, lo que salvó a varias personas de la tragedia", ha especificado. Así, ha hecho hincapié en que "en cualquier acción militar hay normas que un enemigo digno debe cumplir", entre ellas la de "no atacar convoyes humanitarios, a médicos o periodistas". "Los nacionalistas ucranianos, como hemos visto una y otra vez, no tienen honor, conciencia ni nada que les sea sagrado", ha zanjado.