Ucrania.- Rusia denuncia un ataque contra la principal central térmica de la ciudad de Vorónezh

MADRID, 9 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades locales rusas han denunciado un ataque con drones durante la pasada noche contra la central térmica del mayor proveedor de calefacción de la ciudad de Vorónezh, uno de los centros neurálgicos de la Rusia europea, a unos 250 kilómetros de la frontera con Ucrania.

El ataque ha provocado un incendio en las instalaciones, si bien ha sido extinguido "rápidamente", así como cortes de luz y calefacción, extremo confirmado por el gobernador de la región, Alexander Gusev, quien ha informado a su vez de que varios drones fueron interceptados por los sistemas de defensa rusos.

Por motivos de seguridad, las autoridades han suspendido temporalmente el suministro eléctrico en ciertas zonas de la ciudad, aunque a lo largo del día se ha ido restableciendo con normalidad, no así el servicio de calefacción, según ha explicado Gusev en su cuenta de Telegram.

La central térmica CHPP-1 suministra energía térmica a cuatro distritos de Vorónezh: Livoberezhni, Zaliznichni, Leninski y Tsentralni, así como a más de 1.000 empresas, incluida la planta más grande de la ciudad, la petroquímica Voronezhsintezkauchuk.