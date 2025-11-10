Ucrania.- Rusia dice no tener constancia de iniciativas de Hungría para resolver la guerra en Ucrania

MADRID, 10 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Kremlin ha afirmado este lunes no tener constancia de las iniciativas mencionadas por el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, para resolver la guerra en Ucrania y ha afirmado que el conflicto terminará cuando Moscú "consiga los objetivos fijados" al inicio de la invasión, desatada en febrero de 2022.

"No sabemos qué iniciativas específicas están siendo discutidas", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov.

"Aparentemente, tras un análisis, quizá nos sean comunicadas, pero hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de familiarizarnos con ellas", ha sostenido.

Asimismo, ha subrayado que Rusia "quiere que el conflicto termine lo antes posible". "Puede terminar una vez que Rusia logre los objetivos que fijó inicialmente", ha reseñado, al tiempo que ha incidido en que Moscú prefiere que esto se logre de forma "política" y "diplomática", según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

Peskov ha hecho hincapié en que Kiev no busca continuar las conversaciones debido a la postura de los países europeos, dado que estos "creen que Ucrania puede ganar la guerra y garantizar sus intereses a través de medios militares".

"La situación en la línea de frente indica lo contrario y dice mucho sobre las posibilidades del régimen de Kiev, que empeorarán inevitablemente día tras día", ha zanjado, ante los anuncios de Moscú sobre avances territoriales en varias zonas del este y el sur de Ucrania durante los últimos meses.

Las palabras de Peskov han llegado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reuniera el sábado con Orbán para analizar sus lazos bilaterales y la situación en Ucrania, ante los esfuerzos de Budapest para convocar una cumbre en el país entre el inquilino de la Casa Blanca y su homólogo ruso, Vladimir Putin, para buscar una solución a la guerra.