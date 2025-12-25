Ucrania: Rusia dice que destruyó 141 aviones no tripulados ucranianos

"Las defensas aéreas en servicio interceptaron y destruyeron 141 drones ucranianos: 62 sobre la región de Briansk, 12 sobre la región de Tula, 11 sobre la región de Kaluga, nueve sobre la región de Moscú, ocho sobre la República de Adiguesia, siete sobre la región de Krasnodar, seis sobre la República de Crimea, seis sobre la región de Rostov, cinco sobre la región de Bélgorod, cinco sobre la región de Vorónezh, cinco sobre el mar de Azov, cuatro sobre la región de Kursk y uno sobre la región de Volgogrado", declaró el ministerio en un comunicado.

El alcalde de Moscú, Serguei Sobyanin, afirmó que ocho drones que "atacaban Moscú" fueron destruidos la noche del 25 de diciembre, lo relata Ukrainska Pravda.

Alrededor de las 2 de la mañana (23 GMT del miércoles), Sobyanin informó de la supuesta destrucción de cuatro drones que atacaban Moscú, y posteriormente, entre las 2:06 y las 2:20, de cuatro más.

Por su parte, dos tanques de petróleo se incendiaron en el puerto de Temryuk, en el sur de Rusia, tras un ataque con drones, informó el Centro de respuesta a las crisis de la región de Krasnodar en la red Telegram, aclaró TASS.

"Dos tanques de petróleo se incendiaron en el puerto de Temryuk tras un ataque con drones. La superficie total del incendio es de 2.000 metros cuadrados. Según información preliminar, no hubo víctimas. Los servicios de emergencia están trabajando en el lugar", declaró el centro en un comunicado.

