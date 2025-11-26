LA NACION

Rusia dice que es “prematuro” hablar de la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz en un futuro cercano

Así lo indicó el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov; todos los detalles en la nota

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Presidente de Ucrania
Ucrania.- Rusia dice que es "prematuro" hablar de la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz en un futuro cercanoNICOLAS TUCAT - AFP

Las autoridades de Rusia expresaron este miércoles que ven “prematuro” hablar de la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania en un futuro cercano, a medida que crece la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anunció que representantes del Gobierno se reunirán con el lado ruso y ucraniano de forma simultánea.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, indicó que “es pronto para ofrecer conclusiones sobre un final inminente” a la guerra en Ucrania. “Espera, es muy pronto para hablar de algo así”, apuntó, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

Trump aseguró que “espera reunirse pronto” con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y con su homólogo ruso, Vladimir Putin, si bien confirmó que solo lo hará “cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea definitivo o se encuentre en su fase final”.

Con información de Europa Press

LA NACION
Más leídas
  1. Daniel Vila y José Luis Manzano avanzan para quedarse con las estaciones de servicio Shell
    1

    Manzano y Vila avanzan para quedarse con las estaciones de servicio Shell

  2. Crimen en City Bell: atraparon al principal sospechoso por la muerte de la psiquiatra
    2

    Crimen en City Bell: atraparon al principal sospechoso por el homicidio de la psiquiatra de 68 años

  3. Se hizo conocida en el primer Gran Hermano, fue vedette y después de siete años quiere volver al medio
    3

    Natalia Fava: se hizo conocida en el primer Gran Hermano, fue vedette y después de siete años quiere volver al medio

  4. Murió al intentar salvar a su hija, que se ahogaba, y encontraron el cuerpo de su otro hijo en el río
    4

    Murió al intentar salvar a su hija, que se ahogaba, y su otro hijo fue hallado en el río después de días desaparecido

Cargando banners ...