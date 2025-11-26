Rusia dice que es “prematuro” hablar de la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz en un futuro cercano
Así lo indicó el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov; todos los detalles en la nota
1 minuto de lectura
Las autoridades de Rusia expresaron este miércoles que ven “prematuro” hablar de la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania en un futuro cercano, a medida que crece la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anunció que representantes del Gobierno se reunirán con el lado ruso y ucraniano de forma simultánea.
El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, indicó que “es pronto para ofrecer conclusiones sobre un final inminente” a la guerra en Ucrania. “Espera, es muy pronto para hablar de algo así”, apuntó, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.
Trump aseguró que “espera reunirse pronto” con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y con su homólogo ruso, Vladimir Putin, si bien confirmó que solo lo hará “cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea definitivo o se encuentre en su fase final”.
Con información de Europa Press
