MADRID, 31 Dic. 2025 (Europa Press) - El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Gerasimov, ha destacado este miércoles que en el último mes se han logrado importantes avances y aumentar con éxito la línea de amortiguamiento con el control de asentamientos de las regiones ucranianas de Sumi y Járkov, cerca de la frontera con Rusia. "Las tropas avanzan con seguridad hacia las defensas enemigas. En diciembre de este año, la ofensiva alcanzó su ritmo más alto. Más de 700 kilómetros cuadrados de territorio fueron ocupados en un mes", ha celebrado Gerasimov, a través de un vídeo publicado por el Ministerio de Defensa. Gerasimov ha señalado que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha establecido la tarea de continuar expandiendo la línea de amortiguamiento para garantizar la tranquilidad en las regiones de Bélgorod y Kursk, después de que se haya logrado "liberar con éxito" una treintena de asentamientos en Sumi y Járkov. La llamada zona de amortiguación tiene como objetivo alejar a las fuerzas ucranianas de la frontera rusa y limitar así las ofensivas sobre las regiones rusas de Bélgorod y Kursk, que además de ataques con drones han sufrido desde 2024 escaramuzas de grupos paramilitares, respaldados por las autoridades de Kiev. En cambio, para Ucrania esta idea de la línea de amortiguamiento es un pretexto para justificar la ocupación de sus territorios, una cuestión sobre la que existen las mayores fricciones en la mesa de negociación.