Ucrania.- Rusia dice que Ucrania "se verá forzada a negociar antes o después" para lograr el fin de la guerra

MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Kremlin ha afirmado este jueves que Ucrania "debe saber que se verá forzada a negociar antes o después" para lograr el fin de la guerra y ha advertido de que "lo hará desde una peor posición" cuanto más tiempo pase, antes de volver a acusar a Kiev de la falta de avance en el proceso de conversaciones.

"La parte ucraniana debe saber que antes o después se verá forzada a negociar, pero desde una posición mucho peor. La posición del régimen de Kiev empeora cada día", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

Así, ha reiterado que la postura de Kiev supone "formalizar una posición de facto en la que la parte ucraniana no tiene voluntad de continuar los contactos o las conversaciones", algo que ha descrito como "triste", antes de ahondar en que las autoridades rusas continuarán con su ofensiva militar.

"Dado que no es posible continuar con las conversaciones, continuaremos la operación militar especial --nombre que da Moscú a la invasión de Ucrania-- con todos los esfuerzos posibles para lograr los objetivos fijados por el comandante en jefe", ha sostenido, antes de asegurar que "Rusia quiere una paz real".

"Rusia está abierta a resolver el problema ucraniano a través de medios políticos y diplomáticos, pero ante la ausencia de una oportunidad de este tipo, dado que las puertas fueron cerradas por el régimen de Kiev, continuamos con la operación militar especial y nuestra principal prioridad es garantizar la seguridad de las generaciones futuras y cumplir las tareas que tenemos por delante", ha zanjado.