Ucrania.- Rusia difunde un vídeo de uno de los drones derribados en el supuesto ataque contra la residencia de Putin

MADRID, 31 Dic. 2025 (Europa Press) - El Ministerio de Defensa de Rusia ha difundido un vídeo este miércoles de uno de los drones que supuestamente utilizaron durante la noche del 28 al 29 de diciembre las fuerzas ucranianas para intentar atacar la residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en Nóvgorod, en el noroeste del país. Se trata de un dron tipo Chaklun-V, equipado con una carga altamente explosiva de seis kilos, según relata el militar ruso que aparece en el vídeo junto al aparato, uno de los 91 que supuestamente se utilizó para atentar contra el presidente ruso, extremo que Ucrania pone en cuestión. Por otro lado, en una rueda de prensa, este martes, el mayor general de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, Alexander Romanénkov, ha detallado que los drones que tenían como objetivo la residencia oficial de Putin en Nóvgorod fueron lanzados desde las regiones ucranianas de Sumi y Chernígov. Asimismo, ha informado de que el ataque logró ser repelido por las fuerzas rusas gracias a los sistemas de defensa aérea desplegados en Briansk, Smolensk y Nóvgorod.