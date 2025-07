Ucrania: Rusia intercepta durante la madrugada un centenar de drones ucranianos en varias regiones del país

MADRID, 27 Jul. 2025 (Europa Press) - Las fuerzas de Defensa rusas han derribado durante la madrugada de este domingo cerca de un centenar de vehículos aéreos no tripulados ucranianos en distintas regiones del país, entre ellas Briansk y Rostov, según han informado las autoridades del Kremlin. "Durante la noche de ayer, desde las 21.50 hora de Moscú hasta las 05.20 hora de Moscú, los sistemas de defensa aérea en servicio han destruido e interceptado 99 vehículos aéreos no tripulados de tipo aeronáutico ucranianos", ha señalado el Ministerio de Defensa de Rusia en un mensaje desde su canal de Telegram. El mayor número de dispositivos de ataque destruidos en esta oleada de lanzamientos se ha dado en la región de Briansk, que ha sumado un total de 36 drones destruidos; seguida de Smolensk con 21 vehículos no tripulados interceptados y las regiones de Kaluga (10) y Volgogrado (9) y Rostov (9). Igualmente, se han abatido cuatro dispositivos sobre Crimea, dos en cada una de las regiones de Voronezh y Kursk, así como sobre las aguas del mar Negro, y uno en cada una de las demarcaciones territoriales de Novgorod, Oriol y Tambov. Por su parte, autoridades locales ucranianas han denunciado ataques nocturnos contra infraestructura civil en el distrito de Kovpakiv, en la ciudad de Sumi (noreste), donde tres personas han resultado heridas, según un mensaje del gobernador Oleh Hrihorov en la plataforma de mensajería Telegram. Estos ataques llegan después de que, en la víspera, al menos dos civiles ucranianos murieran en ataques rusos lanzados contra las regiones de Donetsk y Dnipropetrovsk, y en un contexto de enorme hastío y crispación ante la falta de acuerdo para alcanzar un alto el fuego que ponga fin a más de tres años de conflicto.