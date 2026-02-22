Ucrania: Rusia lanza 30.000 drones y 50 misiles

Los ataques impactaron Kiev y su región, así como las regiones de Dnipro, Kirovogrado, Nikolaev, Odesa, Poltava y Sumy, añadió.

Durante el ataque, una persona murió en el distrito de Fastiv, mientras que otras ocho, incluido un niño, resultaron heridas, informó posteriormente Zelenski.

El objetivo principal del ataque era el sector energético, especificó.

Una policía murió en Lviv y otras 25 personas resultaron heridas en la explosión de "artefactos explosivos improvisados" anoche, un incidente que los investigadores describen como un "ataque", según un comunicado policial, citado por Ukrinform. La agente fallecida tenía 23 años.

Según un comunicado de la policía de Leópolis, formaba parte de una patrulla que acudió a la calle Danylyshyna tras recibirse un informe de robo en una tienda aproximadamente a las 00:30 (hora local). Se registraron al menos dos explosiones, una tras la llegada de la primera patrulla y otra tras la de un segundo equipo. El incidente está bajo investigación.

Zelenski anunció más tarde el arresto de una persona sospechosa del atentado terrorista en Leópolis.

"Expreso mis condolencias a las familias y seres queridos...

Se han puesto a disposición todos los recursos necesarios para la investigación", expresó (ANSA).