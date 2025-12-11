Ucrania.- Rusia pide a Reino Unido que explique las actividades del militar británico muerto en Ucrania

MADRID, 11 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Rusia ha reclamado este jueves a Reino Unido que dé explicaciones sobre las actividades que llevaba a cabo el militar británico muerto el miércoles en un accidente durante una prueba sobre lo que Londres describe como "nuevas capacidades defensivas" de Kiev.

"Londres debería admitir con honestidad lo que su militar estaba haciendo allí", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova. "Parece que alguien en Reino Unido ha empezado a preparar cuidadosamente a la opinión pública de su país para pérdidas militares en Ucrania", ha manifestado.

Asimismo, ha rechazado que el militar, identificado como George Hooley, fuera el primer soldado británico muerto en Ucrania, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. "Quiero advertir a los periodistas británicos de que no es el primero. Cómo gestiones eso Downing Street es otra cosa, pero no es el primero", ha subrayado.

"La presencia de tropas británicas en Ucrania no debería ser un secreto para nadie. Si se escuchan y ven exclamaciones de sorpresa es una prueba de que la propaganda es generalizada en Reino Unido", ha argumentado Zajarova, quien ha reseñado que "se trata de la primera vez en la que el Gobierno británico confirma oficialmente" la muerte de un soldado en el país europeo.

El Ministerio de Defensa británico señaló el martes que el militar había fallecido en un "trágico accidente mientras observaba cómo las fuerzas ucranianas probaban unas nuevas capacidades defensivas, lejos de la línea de frente", tras lo que especificó el miércoles que se trataba de Hooley, miembro del Regimiento de Paracaidistas.