Ucrania.- Rusia prevé reanudar "próximamente" los contactos con EE. UU. sobre el plan de paz para Ucrania

MADRID, 24 dic. 2025 (Europa Press) Las autoridades de Rusia tienen previsto reanudar "próximamente" los contactos con Estados Unidos sobre el plan de paz para Ucrania ahora que el enviado especial ruso Kirill Dimitriev ha puesto al corriente al presidente, Vladimir Putin, de los resultados de las conversaciones en Miami. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado así que Moscú "formulará su propia posición sobre un posible acuerdo para solucionar el conflicto ucraniano en base a la información obtenida por Dimitriev durante el viaje a Estados Unidos". "Dimitriev ya ha tenido la oportunidad de informar al presidente de los resultados de su viaje. En base a la información recibida por el jefe de Estado formularemos nuestra posición y continuaremos manteniendo contactos en un futuro próximo a través de los canales que siguen disponibles", ha explicado, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS. Así se ha referido a las conversaciones que tuvieron lugar la semana pasada en Miami entre Dimitriev, el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, quienes abordaron la situación en Ucrania a medida que la invasión se acerca a su cuarto año consecutivo. A pesar de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha revelado este mismo miércoles el contenido del borrador del plan de paz para Ucrania acordado con Estados Unidos, Dimitriev no ha dado detalles sobre los documentos obtenidos durante el encuentro.