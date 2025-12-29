Ucrania.- Rusia reabre el teatro de Mariúpol, destruido en el cerco de tres meses al inicio de la invasión de Ucrania

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) - Las autoridades rusas instaladas en la ocupada provincia ucraniana de Donetsk han reabierto el teatro de la ciudad de Mariúpol, escenario en 2022 de un bombardeo en el marco del cerco impuesto a la ciudad por parte de las tropas rusas al hilo de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de ese año por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. "El Teatro Dramático Ruso de Mariúpol ha abierto sus puertas al público", ha destacado el gobernador prorruso de Donetsk, Denis Pushilin, quien ha resaltado que las instalaciones acogieron el domingo un acto de celebración tras las obras de restauración para "recuperar su apariencia histórica". Así, ha subrayado en un comunicado en su cuenta en Telegram que "el proyecto de reconstrucción ha requerido tres años para ser completado, con 300 personas trabajando a la vez en su punto máximo", al tiempo que ha ensalzado que "se ha recreado la composición escultórica de la fachada del teatro y cuenta con equipamiento puntero". "El escenario cuenta con un escenario giratorio, un foso de orquesta con tres posiciones ajustables y 84 mecanismos de elevación para cambios de escenografía", ha destacado Pushilin, quien ha reiterado sus acusaciones contra "militantes ucranianos" por "llevar a cabo la voladura" del teatro en 2022. "La inauguración del teatro restaurado se ha convertido en otra señal de los tiempos, otro símbolo del renacimiento del Donbás", ha apuntado el gobernador prorruso, quien ha dado las gracias a Moscú por "devolver a los residentes de la ciudad y a la República (Popular de Donetsk) un lugar cultural único". Las fuerzas rusas impusieron un cerco de tres meses a Mariúpol, situada a orillas del mar de Azov, en las primeras fases de la invasión, en el marco de unos combates que dejaron miles de muertos y provocaron la huida de más de la mitad de los más de medio millón de habitantes que residían en la ciudad antes del estallido de la guerra. Naciones Unidas afirmó que el 90 por ciento de los edificios fueron destruidos o sufrieron daños durante la ofensiva, mientras que las autoridades rusas han trabajado por convertir la ciudad en un símbolo de progreso en las zonas de Ucrania que ocupa, entre ellas partes de las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, anexionadas en septiembre de 2022.