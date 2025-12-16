Ucrania.- Rusia rechaza una tregua por Navidad en Ucrania

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Kremlin ha rechazado este martes apostar por una tregua navideña en Ucrania alegando que serviría para reforzar a la otra parte, en respuesta a una demanda del canciller alemán, Friedrich Merz, para detener los combates estas festividades.

"Queremos la paz, no una tregua que dé un respiro a Ucrania para prepararse y continuar la guerra", ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha incidido en que Rusia continuará como hasta ahora.

"Queremos detener este conflicto, alcanzar nuestros objetivos, proteger nuestros intereses y garantizar la paz en Europa. Eso es lo que deseamos", ha remarcado el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Peskov ha señalado que la postura de Rusia es "coherente" y "bien conocida" tanto por la parte ucraniana como por la estadounidense y no se someterán a "decisiones inviables a corto plazo".

El portavoz del Kremlin responde así al llamamiento del canciller alemán a Putin para que decretara una tregua por Navidad, aprovechando el paso estos días de las delegaciones ucraniana y estadounidense en Berlín para negociar el plan de paz propuesto por la Administración de Donald Trump.