Ucrania.- Rusia recuerda que el último borrador revelado por Zelenski "difiere radicalmente" del plan negociado con EEUU

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) -

El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Riabkov, ha afirmado que el borrador que estos días atrás ha hecho público el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, "difiere radicalmente" del plan que Moscú ha estado negociando en las últimas semanas con Washington.

Riabkov ha hecho referencia al borrador de veinte puntos que este miércoles el presidente Zelenski sacó a relucir en los medios de su país, en el que se plantea la posibilidad de que el Ejército ucraniano abandone la región del Donbás siempre y cuando Rusia retire también a las tropas que tiene desplegadas.

"Sabemos que este plan, si es que se le puede llamar plan, difiere radicalmente de los 27 puntos en los que hemos estado trabajando con la parte estadounidense en las últimas semanas, desde principios de diciembre", ha dicho en una entrevista para la televisión estatal rusa, según recogen las agencias de noticias del país.

Riabkov ha condicionado cualquier posible acuerdo a "la voluntad política" de la parte ucraniana, así como de sus socios europeos, ha dicho, a quienes ha acusado de no estar comprometidos con una solución pacífica del conflicto.

"Sin una solución adecuada a los problemas que son la fuente principal de esta crisis no será posible llegar a un acuerdo final", ha advertido, al tiempo que ha señalado también que los "plazos artificiales" de tiempo no ayudan al acuerdo.

En vísperas de Navidad, Zelenski reveló algunos de los veinte puntos del borrador de un plan en el que se hacía mención a algunas de las demandas que planteó Estados Unidos en un texto consensuado con Rusia hace ya varias semanas.

Zelenski afirmó que con este borrador elaborado por Kiev Ucrania mantenía su independencia, incluía garantías de seguridad y reafirmaba su interés por la integración europea y por no almacenar armas nucleares, entre otros aspectos, aunque dejó la puerta abierta a cambios a medida que avanzaban las negociaciones.