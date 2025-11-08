Ucrania. Rusia se hace con el control de otra localidad en el este de Ucrania
MADRID, 8 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
El Gobierno de Rusia ha anunciado este sábado nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania con la toma de la localidad de Volchie, situada en la provincia de Dnipropetrovsk.
El Ministerio de Defensa ruso ha indicado que las unidades del grupo Este de las Fuerzas Armadas de Rusia "han avanzado en profundidad frente al enemigo" y han logrado "completar la liberación de la localidad de Volchie".
Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en el este de Ucrania, si bien el epicentro de los progresos se sitúa en Donetsk.
Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.
