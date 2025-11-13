Ucrania.- Rusia vuelve a atacar infraestructuras energéticas en varias provincias de Ucrania

MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las tropas rusas han vuelto a atacar la madrugada de este jueves infraestructuras energéticas en varias provincias de Ucrania, especialmente en Odesa, donde han provocado graves daños a unas instalaciones que son de vital importancia para el país, especialmente a medida que se acerca el invierno.

El Ejército ruso ha atacado con drones la ciudad de Artsiz, en Odesa, donde también se ha visto afectado un edificio gubernamental y parte de los trabajos de reconstrucción puestos en marcha en la zona, según ha informado la Fiscalía de la provincia en un mensaje de Telegram.

Aunque de momento no se han constatado víctimas a causa de estos ataques, los fiscales han alertado de la gravedad de estos actos y han acusado a Moscú de atacar estas zonas de forma deliberada como parte de su estrategia para cosechar avances en el marco de la invasión que comenzó hace ya casi cuatro años.

Asimismo, la compañía estatal de energía Ukrenergo ha señalado que también se han registrado ataques de este tipo contra instalaciones en Járkov y Dnipropetrovsk, donde han provocado apagones que se enmarcan en esta nueva campaña rusa contra el sector energético ucraniano.