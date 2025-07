Ucrania: Rusia y Ucrania acuerdan en Estambul un nuevo intercambio con 1200 prisioneros de cada lado, según Moscú

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinski, ha anunciado este miércoles que ha acordado durante la tercera ronda de conversaciones de paz con la parte ucraniana un nuevo intercambio de presos, que incluirá al menos 1200 personas de cada lado, si bien no ha habido avances a nivel de paz. "Acordamos que en un futuro próximo habrá un intercambio de al menos 1200 prisioneros de guerra más de cada lado. Hemos propuesto trasladar a Ucrania un mayor número de prisioneros de guerra, y si encuentran a los nuestros, ese número será mayor", ha dicho según declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa TASS. Así, ha dicho que están dispuestos a entregar los cuerpos de otros 3000 soldados ucranianos. "Hemos devuelto más de 7000 cuerpos a Ucrania, (pero) hemos recibido una pequeña cantidad de los nuestros. Sin fijar un plazo concreto, hemos propuesto el traslado de otros 3000 cadáveres de militares ucranianos", ha relatado. "En cuanto Ucrania esté técnicamente preparada para recibirlos, los restos de los fallecidos serán trasladados a Ucrania con la ayuda de la Cruz Roja para su entierro", ha declarado Medinski, que ha confirmado que han discutido la inclusión de civiles en el intercambio. Las posiciones entre las partes están "bastante alejadas", ha dicho Medisnki, que ha insistido en que han debatido con la delegación de Ucrania "extensamente" sobre las posturas expuestas en los memorandos presentados la última vez. En cuanto a un eventual cara a cara entre los presidentes ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, respectivamente, ha argüido que "es necesario primero definir los términos del acuerdo" y utilizar el momento para "ponerle punto final, firmarlo, será la culminación del asunto". Asimismo, ha expresado su esperanza en que se celebre una cuarta ronda de conversaciones de paz entre las partes y ha pedido de nuevo a Kiev que considere la posibilidad de declarar "breves treguas, de 24 a 48 horas, en el frente" para que los equipos sanitarios ruedan recoger a los heridos y cuerpos de soldados. "Actualmente, en la llamada zona gris, debido al peligro del dominio constante de los drones, los equipos médicos corren un riesgo excesivo al evacuar a los heridos. Cada vida es importante para nosotros", ha manifestado tras el encuentro en la ciudad turca de Estambul. Por otro lado, el viceministro de Exteriores, Mijaíl Galuzin, ha informado de que se ha planteado en las negociaciones "la cuestión del regreso a Rusia de los niños rusos que permanecen en el territorio ucraniano o que fueron trasladados desde Ucrania a otros países de la Unión Europea". "No solo planteamos este asunto, sino que entregamos a la parte ucraniana una lista de niños que se encuentran en Ucrania y en países de la Unión Europea, respectivamente; se trata de unas 20 personas. Una lista de niños y sus representantes legales con quienes se puede contactar para garantizar su regreso a Rusia", ha añadido. Declaración de la delegación ucraniana No obstante, el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, no ha confirmado por el momento el acuerdo del intercambio de prisioneros, aunque sí ha hecho declaraciones para insistir en que Kiev quiere "un alto el fuego inmediato" para iniciar conversaciones de paz "significativas". "Enfatizamos que el alto el fuego debe ser genuino. Debe incluir el cese total de los ataques contra civiles e infraestructuras críticas. Es posible tomar medidas reales, y cada parte debe demostrar un enfoque constructivo y realista", ha dicho en comentarios recogidos por Ukrinform. Al mismo tiempo que las partes realizaban sus declaraciones al respecto de esta ronda de conversaciones, concluía un intercambio de prisioneros en el marco de los acuerdos alcanzados a principios de junio que incluía heridos y enfermos, así como menores de 25 años. El Ministerio de Defensa ruso ha informado de que "un grupo de militares rusos han sido devuelto del territorio controlado por el régimen de Kiev" a cambio de "un grupo de prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania". "Actualmente, los militares rusos se encuentran en territorio bielorruso, donde están recibiendo apoyo psicológico y médico. Todos los militares rusos serán trasladados a la Federación Rusa para recibir tratamiento y rehabilitación en instituciones médicas del Ministerio de Defensa ruso", ha indicado. Posteriormente, Zelenski ha señalado que "se ha llevado a cabo la novena etapa del intercambio acordado en Estambul": "Los soldados que regresaron hoy defendieron Ucrania en varios frentes. Un número significativo estuvo en cautiverio durante más de tres años. Todos recibirán el apoyo y la atención médica necesarios", ha afirmado. "Ahora podemos hablar de los detalles: en todas las etapas de los últimos acuerdos de Estambul, más de 1000 de nuestros ciudadanos han sido repatriados. Para miles de familias, es una alegría volver a abrazar a sus seres queridos. Gracias a todos los que trabajaron en esto", ha sostenido a través de un comunicado publicado en su canal de Telegram. En este sentido, ha subrayado que "es importante que los intercambios continúen" y que los ucranianos "regresen a casa". "El retorno de toda nuestra gente es una prioridad para el Estado. Y continuaremos con todos los esfuerzos para garantizar que toda nuestra gente regrese del cautiverio", ha concluido.