Ucrania: Rusia y Ucrania destacan mediación de Trump

Al mismo tiempo, Kiev, que sigue acusando a Moscú de "dar señales negativas durante las negociaciones" para la tregua, declaró este miércoles que está preparando los detalles para garantizar la seguridad en la región.

"Apreciamos enormemente y esperamos que los esfuerzos de paz y mediación realizados por el presidente estadounidense continúen. Son muy importantes y pueden ayudar realmente a resolver este complejo y prolongado conflicto, que no fue provocado por nosotros", declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Moscú, que invadió Ucrania en febrero de 2022 y sus tropas ahora ocupan gran parte del país vecino, también declaró que "no quiere hablar públicamente sobre las garantías de seguridad" para Kiev porque se trata de un asunto "complejo".

Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, sigue acusando a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de continuar los ataques contra su territorio durante las negociaciones entre las partes.

"Lamentablemente, Rusia sigue enviando señales negativas sobre las reuniones [entre las delegaciones] y el progreso de las negociaciones. El bombardeo de nuestras ciudades y pueblos continúa, con nuevas víctimas cada día", escribió Zelensky en X este miércoles, reforzando la necesidad de "presionar [a Rusia]".

"Necesitamos medidas concretas de Moscú, medidas a través de una diplomacia genuina", añadió.

El jefe de Estado de Kiev también informó que su delegación continúa "preparando la arquitectura de sólidas garantías multilaterales de seguridad para Ucrania, con todos los socios involucrados: europeos, estadounidenses y miembros de la Coalición de la Voluntad".

"Un área importante es el contacto con Estados Unidos, garantizando la máxima concreción en estas relaciones", concluyó Zelensky.

En medio de las declaraciones, las tropas rusas han entrado por primera vez en una región ucraniana clave, dijo el ejército de Kiev el miércoles.

Un pequeño número de las fuerzas de Moscú habían cruzado la región de Dnipropetrovsk y habían entrado en dos aldeas, confirmó el ejército ucraniano a NBC News, aunque negó que Rusia hubiera asegurado una posición estable en la región central.

Se refería a dos aldeas, Zaporizke y Novoheorhiivka, que habían caído bajo control ruso, según el grupo ucraniano DeepState que rastrea los desarrollos del campo de batalla. El Ministerio de Defensa de Moscú había reivindicado previamente la captura de ambas aldeas. (ANSA).