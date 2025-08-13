Ucrania: “Rusia ya ganó la guerra”, Orbán

Orban, quien ha mantenido estrechos vínculos con Putin incluso después de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, fue el único líder de la Unión Europea que no apoyó el lunes una declaración conjunta que afirma que Ucrania debería tener la libertad de decidir su propio futuro.

"Hablamos como si se tratara de una situación de guerra abierta, pero no lo es. Los ucranianos han perdido la guerra.

Rusia ha ganado esta guerra", declaró Orban en una entrevista con el canal de YouTube 'Patriot'.

"La única pregunta es cuándo y bajo qué circunstancias Occidente, que apoya a los ucranianos, admitirá que esto sucedió y cuáles serán las consecuencias de todo esto", añadió.

El premier húngaro justificó su negativa a firmar la declaración conjunta de los 26 miembros de la UE en apoyo a Ucrania antes de la reunión entre Trump y Putin en Alaska acusando a la UE de "intentar dar instrucciones desde el banco de suplentes.

"La UE no fue invitada a las negociaciones, lo cual es triste, pero es aún peor que intente dar lecciones desde el banco de suplentes. Deberíamos seguir el ejemplo de la reunión entre Estados Unidos y Rusia e iniciar la convocatoria de una reunión ruso-europea. Demos una oportunidad a la paz", escribió.

Orban rechaza ser retratado como "títere de Putin" y subraya que "podríamos arruinar a Ucrania de la noche a la mañana, dado que recibe su gas y electricidad a través de Hungría. Bastaría con cortar estas líneas, pero no lo haremos. No nos conviene sembrar el caos en la región", declaró. (ANSA).