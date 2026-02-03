Ucrania: Rutte en Kiev, "nuestro apoyo a Ucrania es inquebrantable"

La aviación ucraniana decretó el alerta por la "amenaza de la utilización de armas balísticas desde el nordeste", informó Ukrinform.

Rutte, en un discurso ante el parlamento ucraniano, sostuvo que los ataques nocturnos de Rusia no sugerían que Moscú se tomara en serio la paz, mientras Estados Unidos impulsa las conversaciones para detener los combates.

"Ataques rusos como los de anoche no indican seriedad en la paz", declaró el secretario general de la OTAN, que aseguró que las garantías que los aliados prometen para Ucrania tras un eventual cese del conflicto son "sólidas".

"Algunos aliados europeos han anunciado que enviarán tropas a Ucrania una vez alcanzado un acuerdo: tropas terrestres, aviones de combate aéreos, barcos en el Mar Negro. Estados Unidos brindará apoyo, mientras que otros han prometido brindarlo de otras maneras. Las garantías de seguridad son sólidas", dijo Rutte.

"Esto es crucial porque sabemos que alcanzar un acuerdo para poner fin a esta terrible guerra requerirá decisiones difíciles.

Ucrania debe tener la certeza de que los sacrificios realizados, las vidas perdidas y la devastación sufrida no correrán el riesgo de repetirse, agregó Rutte en la capital ucraniana.

"Deben saber que esta paz perdurará no porque se hayan firmado documentos, sino porque hay un poder fuerte detrás de ella. Con razón, no desean otro Memorándum de Budapest ni un Acuerdo de Minsk", explicó.

"No se trata solo del presente y de mantener su capacidad para poner fin a esta guerra. Se trata del futuro y de garantizar que cualquier paz perdure, para que sus hijos y nietos puedan crecer en libertad y sin temor a que Rusia vuelva a intentar subyugar a esta gran nación. Por lo tanto, además de unas fuerzas armadas fuertes, Ucrania necesita sólidas garantías de seguridad: Estados Unidos, Europa y Canadá han afirmado su disposición a proporcionar las garantías que Ucrania necesita para hacer la paz con Rusia", destacó Rutte.

"Sepan que la OTAN sigue apoyando a Ucrania y seguirá haciéndolo en los próximos años. Su seguridad es nuestra seguridad. Su paz es nuestra paz. Y debe ser justa y duradera, con una Ucrania fuerte y libre, y con Rusia consciente de que esta realidad permanecerá inalterada", subrayó.

"Esto es lo que todos los aliados de la OTAN desean y esto es lo que Ucrania merece. Sé que el invierno es frío, pero la primavera llegará. Sean fuertes. Sé que lo serán", afirmó el Secretario General de la Alianza Atlántica ante el parlamento ucraniano en Kiev.

Rutte consideró que "Putin pensó que podía esperar hasta que nos cansáramos, hasta que Ucrania se debilitara, hasta que sus partidarios se cansaran, hasta que nuestra voluntad flaqueara.

Pero se equivocó gravemente. Ucrania es fuerte y nuestro apoyo es inquebrantable", añadió.

"Reconozco que la atención centrada en otros acontecimientos mundiales puede haber causado preocupación. Preocupación de que nuestra atención esté dividida. Ahora mismo, necesitan nuestro apoyo más que nunca, con el descenso de las temperaturas, la intensificación de los ataques a su infraestructura energética y las conversaciones para poner fin a esta terrible guerra en curso. Pero quiero asegurarles que nuestra atención no se ha desviado. Ucrania es y seguirá siendo esencial para nuestra seguridad. Y nuestro compromiso de apoyar a Ucrania es inquebrantable", concluyó Rutte. (ANSA).