Ucrania sanciona a 56 buques por labores de exportación de alimentos desde puertos ocupados por Rusia

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha aprobado este martes la imposición de sanciones contra 56 buques que entraron "ilegalmente" entre 2022 y 2025 en puertos ucranianos bajo control de las tropas rusas desde el inicio de la invasión, desatada en febrero de 2022, para "exportar productos alimentarios ucranianos".

La Presidencia ucraniana ha indicado en un comunicado que entre los buques sancionados hay embarcaciones que "cargaron miles de toneladas de trigo, semillas de girasol y otros productos alimenticios ucranianos robados en los puertos cerrados de Sebastopol y Feodosia, ambos ocupados temporalmente por Rusia, y las transportaron al extranjero".

Así, ha subrayado que "muchos de estos buques ya están sujetos a sanciones impuestas por otros países, incluida la Unión Europea, Estados Unidos y Suiza", antes de apuntar que "estos buques no navegaron únicamente bajo bandera rusa, ya que 17 de ellos operaban bajo bandera de otros países".

"Ucrania colaborará con los respectivos Estados para detener la emisión de licencias", ha manifestado, al tiempo que ha denunciado que "quienes llevaron a cabo estas operaciones logísticas, prohibidas por Ucrania, se lucraron económicamente y pagaron impuestos al presupuesto estatal ruso, lo que permitió a Rusia financiar su maquinaria bélica".

Por ello, la Presidencia ucraniana ha hecho hincapié en que Kiev "seguirá aumentando la presión sobre Rusia en todos los ámbitos posibles y coordinará estrechamente sus decisiones con sus socios para obligar al Estado agresor a poner fin a la guerra que ha lanzado contra nuestro país y nuestro pueblo".