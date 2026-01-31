Ucrania se está preparando para nuevas conversaciones de paz la próxima semana: Zelenski

31 ene (Reuters) - El presidente Volodimir Zelenski dijo el sábado que Ucrania está esperando más información de Estados Unidos sobre nuevas conversaciones de paz y espera que se celebren otras reuniones la próxima semana

La declaración de Zelenski durante su discurso nocturno por video parecía sugerir que la reunión prevista para el domingo en los Emiratos Árabes Unidos entre representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos no se celebraría. Las tres partes mantuvieron una ronda de conversaciones hace una semana

«Estamos en constante comunicación con la parte estadounidense y esperamos que nos den detalles concretos sobre futuras reuniones», dijo Zelenski

«Ucrania está dispuesta a trabajar en todos los formatos. Es importante que haya resultados y que las reuniones se celebren. Contamos con que las reuniones se celebren la próxima semana y nos estamos preparando para ellas»

En tanto, el enviado especial de Washington Steve Witkoff en una publicación en X que una delegación de funcionarios estadounidenses mantuvo «reuniones productivas y constructivas» con el enviado especial ruso Kirill Dmitriev el sábado en Florida

La delegación estadounidense estaba formada por Witkoff, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y el asesor de la Casa Blanca, Josh Gruenbaum, según Witkoff

Estados Unidos ha encabezado los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra, iniciada hace casi cuatro años por la invasión del Kremlin a su vecino

