Ucrania: Se posterga reapertura del teatro de Mariupol

De acuerdo con las autoridades de Kiev, las funciones en el teatro se reanudarán la próxima primavera (boreal). Se trata simplemente de un aplazamiento, una reapertura que en los últimos días provocó indignación entre los ucranianos y el mundo: el teatro fue destruido por un ataque aéreo ruso al comienzo de la guerra, mientras cientos de civiles se refugiaban en su sótano. Este fue uno de los incidentes más graves de la invasión, por el cual los ex actores no temen denunciar la reconstrucción como "bailar sobre sus huesos".

El Kremlin ha hecho de la reconstrucción de Mariupol una señal de identidad de su dominio en la Ucrania ocupada, recuerda The Guardian. Pero mientras la propaganda rusa retrata una ciudad renacida, los medios ucranianos y occidentales informan de arrestos, el exilio de críticos y confiscaciones que han privado a miles de ucranianos de sus viviendas legales.

Según anuncios, el Teatro Dramático de Mariupol tenía previsto reabrir a finales de mes con una representación de "La Flor Escarlata", un cuento de hadas ruso, tras ser reconstruido prácticamente desde cero durante los últimos dos años. "El teatro renace junto con Mariupol. Los clásicos rusos y soviéticos vuelven a los escenarios", declaró la dirección rusa del teatro, mientras que las ventas de entradas para sus próximas funciones comenzaron en los últimos días.

Luego, el anuncio del concejo municipal ucraniano de la ciudad: "La administración del teatro anunció oficialmente la cancelación de los espectáculos de Fin de Año", afirmó.

Según el concejo ucraniano, "se dice que las funciones comenzarán en la primavera de 2026. Se desconocen los motivos del aplazamiento". Si no es ahora, el edificio reabrirá de todos modos, reconstruido con piedra traída directamente de Kirguistán, y se colocó un árbol de Navidad en la plaza de enfrente. Estas imágenes distan mucho de la devastación que marcó el teatro al comienzo de la guerra: el ataque a la estructura, ocurrido en marzo de 2022, sigue siendo uno de los episodios más notorios de la guerra, con el objetivo tomado como blanco a pesar de la palabra "NIÑOS" pintada en grandes letras en la plaza. Se confirmó que al menos una docena de personas perdieron la vida en el asalto, pero es probable que la cifra real sea mucho mayor.

Rusia nunca reconoció la agresión, sino que se refiere a una explosión interna. "¨Cantar y bailar sobre todos esos huesos? Creo que las almas de quienes murieron allí no les permitirán actuar bien", dijo Vira Lebedynska, ex actriz de teatro, citada por The Guardian.

Por su parte, Evgeny Sosnovsky, fotógrafo de Mariupol que colaboró extensamente con el teatro, calificó la reapertura como mero "cinismo. Debería haber un monumento en el lugar, en memoria de los residentes de Mariupol que murieron durante la conquista rusa de la ciudad, no un lugar para el entretenimiento". (ANSA).