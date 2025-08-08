Ucrania: Se trabaja en "intercambios territoriales", Trump

“La guerra entre Rusia y Ucrania podría resolverse pronto.

Mi intuición me dice que tenemos una oportunidad”, enfatizó luego.

Un intercambio territorial formaría parte de un posible acuerdo entre Rusia y Ucrania, según insinuó el presidente estadounidense.

“Lo estamos considerando, pero en realidad estamos tratando de obtener algo a cambio e intercambiar algo. Es complicado.

Pero obtendremos algo a cambio. Intercambiaremos algo. Habrá intercambios territoriales para beneficio de ambas partes”, explicó Trump.

Vladimir Putin presentó esta semana una propuesta de alto el fuego en Ucrania a la administración Trump, que incluye importantes concesiones territoriales de Kiev y un compromiso con el reconocimiento global de sus reivindicaciones.

Así lo adelantó The Wall Street Journal, citando fuentes que afirmaron que la oferta de Putin incluye la cesión del Donbás por parte de Ucrania. El líder del Kremlin le dijo a Steve Witkoff, enviado de Trump, que aceptaría un alto el fuego total si Kiev aceptaba retirar sus fuerzas de toda la región de Donetsk en el este de Ucrania. (ANSA).