Ucrania sospecha que drones espía húngaros entraron en su espacio aéreo

Ucrania denunció este viernes que varios drones de reconocimiento violaron su espacio aéreo y afirmó que "probablemente" eran de origen húngaro, acusando a Budapest de intentar espiar la zona fronteriza.

Hungría, el país de la UE más crítico con Ucrania, no respondió de inmediato a la acusación.

"Las fuerzas ucranianas registraron violaciones de nuestro espacio aéreo por drones de reconocimiento, que probablemente sean húngaros", declaró en X el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Las evaluaciones preliminares sugieren que podrían haber estado realizando reconocimientos sobre el potencial industrial de las zonas fronterizas de Ucrania", indicó.

Horas antes, Ucrania anunció que prohibía la entrada en su territorio a tres militares húngaros, en respuesta al veto de Budapest a tres oficiales ucranianos.

Hungría acusó a Ucrania de aplicar "políticas antihúngaras" tras esta medida.

"Y estas son las personas que esperan que apoyemos su adhesión a la Unión Europea (...) No pueden hablar en serio", escribió el viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Peter Szijjarto, en Facebook.

Ucrania solicitó entrar en la UE pocos días después del inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, pero no ha podido avanzar en las negociaciones de adhesión debido a los vetos impuestos por el primer ministro húngaro, Viktor Orban, afín al Kremlin.

Hungría afirma que esta adhesión supondría un riesgo para la seguridad y que admitir a Ucrania mientras está en guerra podría arrastrar a Budapest a un conflicto con Rusia.

