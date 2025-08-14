Ucrania: Starmer a Zelenski, paz si Putin es serio

Así lo afirmó Downing Street en un comunicado sobre el desayuno privado que el premier Keir Starmer celebró hoy en Londres con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

"Gran Bretaña siempre estará con Ucrania", escribió Starmer en X tras la reunión.

Ambos líderes coincidieron en que la cumbre de Alaska ofrece una verdadera oportunidad de avanzar hacia el fin de la guerra ruso-ucraniana, siempre que Putin demuestre su seriedad en la búsqueda de la paz.

Starmer recibió a Zelensky en Downing Street con el ya habitual abrazo, para una reunión destinada a reafirmar el apoyo del Reino Unido a Kiev en medio de la incertidumbre que rodea la cumbre de mañana.

La bandera ucraniana volvió a ondear esta mañana junto a la Union Jack británica en Downing Street.

La reunión fue interpretada por analistas como una renovada señal pública del apoyo del Reino Unido a Kiev en vísperas de la cumbre de Alaska, potencialmente crucial para el destino de Ucrania y la guerra con Moscú, pero de la que Zelensky, al igual que Starmer y los líderes de todos los aliados europeos de Estados Unidos, están excluidos, pese a las garantías parciales surgidas de la videoconferencia colectiva del miércoles con Trump. (ANSA).