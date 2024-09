Ucrania sufre grandes pérdidas por lentitud en suministro de armas, dice zelenski

15 sep (Reuters) - Las tropas ucranianas están sufriendo grandes pérdidas porque las armas occidentales llegan con demasiada lentitud para equipar adecuadamente a las fuerzas armadas, dijo el presidente Volodímir Zelenski a CNN en una entrevista emitida el domingo.

Rusia ha ido ganando terreno en partes del este de Ucrania, incluidos los alrededores de Pokrovsk. La toma del centro de transporte podría permitir a Moscú abrir nuevas líneas de ataque.

Zelenski dijo que la situación en el este era "muy dura", y añadió que la mitad de las brigadas ucranianas allí no estaban equipadas.

"Así que se pierde mucha gente. Se pierde gente porque no están en vehículos armados (...) no tienen artillería, no tienen proyectiles de artillería", dijo Zelenski, hablando en inglés. CNN dijo que la entrevista se había realizado el viernes.

Zelenski agregó que los paquetes de ayuda armamentística prometidos por Estados Unidos y las naciones europeas estaban llegando muy lentamente.

"Necesitamos 14 brigadas para estar preparados. Hasta ahora (...) de estos paquetes no equipamos ni a cuatro", dijo.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó el sábado que Washington estaba trabajando en un nuevo paquete de ayuda "sustancial" para Ucrania.

Zelenski tiene previsto reunirse este mes con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien presentará un plan para poner fin a la guerra. Los principales elementos son la seguridad y el apoyo diplomático, así como la ayuda militar y económica, dijo.

Lo único que teme el presidente ruso, Vladimir Putin, es la reacción de su pueblo si el costo de la guerra le hace sufrir, dijo Zelenski. "Hagan fuerte a Ucrania y verán que se sentará a negociar".

Zelenski también reiterará a Biden las peticiones de que se permita a Ucrania utilizar armas estadounidenses de largo alcance para atacar objetivos militares en Rusia.

Kiev necesita este permiso porque los aviones rusos que bombardean infraestructuras han empezado a operar a más de 500 km de las líneas del frente, frente a los 150 km anteriores, declaró a CNN.

(Reporte de David Ljunggren; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

