Ucrania: Tajani, difícil lograr la paz este año en Ucrania
Lo declaró en el programa Zona Bianca de Rete 4, añadiendo que lograr la paz es "difícil este año".
El envío de tropas italianas a Ucrania "no está en la agenda. Nos hemos puesto a disposición para la limpieza de minas terrestres y marítimas, pero solo después de que termine la guerra, gracias también a nuestra experiencia especialmente cualificada", acotó el jefe de la diplomacia de Roma.
"Entonces podremos considerar la cobertura del espacio aéreo. Sin embargo, nuestro objetivo es un modelo de seguridad para Ucrania basado en el modelo del Artículo 5 de la OTAN. La seguridad de Europa depende de la seguridad de Kiev", sostuvo Tajani. (ANSA).
