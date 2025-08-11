Ucrania: Tajani, "inaceptable algunos pedidos Moscú a Ucrania"

“Zaporiyia es solo un ejemplo. La central nuclear debe permanecer en manos ucranianas, dentro de una zona desmilitarizada”, añadió, explicando que está en contacto con el AIEA (Agencia Internacional de Energía Atómica) y su director general, Rafael Grossi.

Para el ministro, “el alto el fuego es una condición preliminar para unas negociaciones reales. Mientras tanto, debemos seguir apoyando a Ucrania, iniciar las negociaciones desde una posición equilibrada” y “utilizar más las sanciones”.

Tajani también reiteró que “la paz sin justicia no es paz”: “Cualquier solución diplomática debe proteger la soberanía de Ucrania, su integridad territorial y su libertad para elegir su propio futuro, incluido su camino hacia la UE”.

Kiev, continuó, “necesita garantías de seguridad creíbles”, por lo que “se necesita un tratado que regule todas las cuestiones y evite la posibilidad de nuevas agresiones”. (ANSA).