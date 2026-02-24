Ucrania: Tajani, "Moscú responsable de su elección también ante su pueblo"

Ha decidido declarar la guerra a Ucrania, violando todas las normas internacionales. Por eso apoyamos a Ucrania, nos mantenemos apegados a la ley, y creo que la decisión de Rusia es errónea: no querer la paz significa asumir toda la responsabilidad, incluso ante su propio pueblo".

Así lo declaró el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, en respuesta a las preguntas de los periodistas en la Farnesina, quienes le pidieron un comentario sobre las afirmaciones de Moscú en las últimas horas de que no había logrado todos sus objetivos en Ucrania.

"Se han gastado cientos de miles de vidas para conquistar el 19% del territorio ucraniano en cuatro años, incluida Crimea, que ya estaba en manos rusas. No me pareció un gran logro militar: si tienen que seguir así, librarán una guerra de cien años para conquistar Ucrania", enfatizó Tajani.

"Pero me parece realmente erróneo; necesitamos un diálogo.

Espero que se reanuden las conversaciones y que estas sean meras declaraciones para quizás encarecer las negociaciones. Pero creo que es esencial, incluso con la mediación estadounidense, llegar a un diálogo entre ambas partes para encontrar una solución.

Nuestro objetivo es la paz", agregó. (ANSA).